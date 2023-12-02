Електрокар BMW навчили проїжджати 1000 км на одному заряді

Електропозашляховик побив рекорд запасу ходу

Найбільший зафіксований запас ходу серед електрокарів у світі наразі складає близько 720 км. Такими характеристиками володіє розкішний Mercedes-Benz EQS.

Проте його рекорд було побито — позашляховик BMW iX xDrive50 зміг проїхати 980 км на одному заряді. На нього встановили експериментальну батарею Gemini.

Що відомо про цей експеримент

Компанія ONE розповідає, що у її батареї встановлено 2 типи елементів з унікальним хімічним складом. Основним джерелом живлення для двигунів є літій-залізо-фосфатний катод з дуже низькою щільністю енергії. Він є дуже рідкісним і надає електрокару запасу ходу у 205 км.

Після розрядки він отримує енергію від другого елемента, у якому немає анода. Він навпаки має високу щільність енергії. Цей елемент складається з марганцю, нікелю та кобальту, а також інших речовин.

До того ж розробка компанії ONE дозволяє зменшити шкідливий вплив на екологію (відомо, що акумулятори електрокарів дуже токсичні), бо тут використання графіту та літію менше на 60 та 20 відсотків відповідно.

Так батарея з подвійним хімічним складом забезпечує електрокару близько 980 км запасу ходу. Щоправда, такий електромобіль навряд вийде на дороги загального користування — це всього лиш доказ концепції.

Розробки ONE продовжуються. Наступного разу компанія планує встановити експериментальну батарею на іншу модель електрокарів. Модель поки не називають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що флагманський електропозашляховик Volvo EX90 отримає розкішні функції за доступну ціну.