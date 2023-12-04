Новенький Nissan Leaf не узнать: он станет кроссовером и получит увеличенный запас хода (фото)

Он как из фильмов о будущем….

Nissan Leaf третьего поколения претерпевает значительные изменения как снаружи, так и внутри. По сравнению с текущим поколением его просто не узнать.

Электрокар превратится в кроссовер, а также его оснастят большой батареей, сообщает Carscoops со ссылкой на собственные источники на заводе Nissan.

Главные изменения в Nissan Leaf

Согласно сообщению, электрокар превратится в кроссовер и будет иметь более высокую посадку. На рынок он выйдет примерно через год. Автомобиль будут собирать на заводе в Великобритании, где также собирают такие популярные электрокары как Juke и Qashqai.

Что касается экстерьера, то изменения очень заметны. Кроссовер избавится от неловких пропорций, которыми обладали Leaf прошлых поколений. Его дизайн будет немного похож на Ariya. Внешний вид, по сравнению с предшественником, будет гораздо более гармоничным.

Автомобиль будет построен на той же платформе, что и Renault Megane E-Tech или Ariya. Оснастят кроссовер современными аккумуляторами от китайского завода Envision. Это усовершенствованные модели, обладающие на 30% более густой энергией, чем батареи текущей модели. Ожидается, что запас хода значительно увеличится, но пока неизвестно, насколько.

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