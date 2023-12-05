Новий Renault отримав 5 зірок безпеки у краш-тесті: що це за модель

Результати краш-тесту цього електрокара приємно дивують

Електричний позашляховик Renault Megane E-Tech Electric 2024 модельного року отримає п’ятизірковий рейтинг безпеки від Австралазійської програми оцінки нових авто. Тобто в Австралію він приїде уже з таким сертифікатом.

Renault Megane E-Tech Electric протестували напередодні його появи в автосалонах відповідно до протоколів випробувань, які цього року вже мають набагато суворіші стандарти, пише Drive.com.

Результати краш-тесту

Renault Megane E-Tech Electric отримав 85 відсотків за захист дорослих пасажирів, 88 відсотків за захист дітей, 65 відсотків за захист велосипедистів та пішоходів, а також 80 відсотків — за технологію Safety Assist.

Також автомобіль отримав ідеальні результати у тесті на бічний удар, і хороші — у фронтальному зіткненні. Крім того, Renault Megane E-Tech Electric набрав 80% балів за технологію Safety Assist завдяки добре відкаліброваній системі допомоги при автономному екстреному гальмуванні (AEB). Технології контролю стану водія та система нагадувань про необхідність використання ременів безпеки були високо оцінені.

Електричний кросовер Renault Megane E-Tech Electric має з’явитися в автосалонах Австралії на початку 2024 року. Його ціна складатиме майже 65 тисяч доларів.

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