Новый Renault получил 5 звезд безопасности в краш-тесте: что это за модель

Результаты краш-теста этого электрокара приятно удивляют

Электрический внедорожник Renault Megane E-Tech Electric 2024 модельного года получит пятизвездочный рейтинг безопасности от Австралазийской программы оценки новых авто. То есть, в Австралию он приедет уже с таким сертификатом.

Renault Megane E-Tech Electric протестировали накануне его появления в автосалонах в соответствии с протоколами испытаний, которые в этом году уже имеют более строгие стандарты, пишет Drive.com.

Результаты краш-теста

Renault Megane E-Tech Electric получил 85% за защиту взрослых пассажиров, 88% за защиту детей, 65% за защиту велосипедистов и пешеходов, а также 80% за технологию Safety Assist.

Также автомобиль получил идеальные результаты в тесте на боковой удар, и хорошие – во фронтальном столкновении. Кроме того, Renault Megane E-Tech Electric набрал 80% баллов за технологию Safety Assist благодаря хорошо откалиброванной системе помощи при автономном экстренном торможении (AEB). Технологии контроля состояния водителя и система напоминаний о необходимости использования ремней безопасности были высоко оценены.

Электрический кроссовер Renault Megane E-Tech Electric должен появиться в автосалонах Австралии в начале 2024 года. Его цена составит около 65 тысяч долларов.

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