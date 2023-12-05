Новый Renault получил 5 звезд безопасности в краш-тесте: что это за модель
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Результаты краш-теста этого электрокара приятно удивляют
Электрический внедорожник Renault Megane E-Tech Electric 2024 модельного года получит пятизвездочный рейтинг безопасности от Австралазийской программы оценки новых авто. То есть, в Австралию он приедет уже с таким сертификатом.
Renault Megane E-Tech Electric протестировали накануне его появления в автосалонах в соответствии с протоколами испытаний, которые в этом году уже имеют более строгие стандарты, пишет Drive.com.
Результаты краш-теста
Renault Megane E-Tech Electric получил 85% за защиту взрослых пассажиров, 88% за защиту детей, 65% за защиту велосипедистов и пешеходов, а также 80% за технологию Safety Assist.
Также автомобиль получил идеальные результаты в тесте на боковой удар, и хорошие – во фронтальном столкновении. Кроме того, Renault Megane E-Tech Electric набрал 80% баллов за технологию Safety Assist благодаря хорошо откалиброванной системе помощи при автономном экстренном торможении (AEB). Технологии контроля состояния водителя и система напоминаний о необходимости использования ремней безопасности были высоко оценены.
Электрический кроссовер Renault Megane E-Tech Electric должен появиться в автосалонах Австралии в начале 2024 года. Его цена составит около 65 тысяч долларов.
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