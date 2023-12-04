Позашляховик BYD замість 5 літрів бензину витрачає 18, заявив блогер: компанія готує позов

У компанії провели власне розслідування після заяв блогера

Брутальний п’ятиметровий позашляховик BYD Leopard 5, який представили влітку 2023 року, спричинив справжній фурор як на місцевому ринку, так і на світовому. Він зацікавив публіку своїм дизайном, а також економною витратою палива.

За заявами автовиробника, вона мала складати 5 літрів на 100 км. І це дуже мало як для машини такого розміру. Про це повідомляє Мydrivers.

Відомий китайський блогер вирішив перевірити, чи правда це. Він провів тест-драйв і опублікував результати на своїй сторінці у соцмережах. За словами інфлюенсера, у компанії вдались до обману, адже позашляховик витрачає не 5 літрів бензину, а цілих 18.

Що сказали у BYD

Виробник автомобілів BYD є одним із найпопулярніших в Китаї, і цінує свою репутацію. Його спеціалісти вирішили з’ясувати, як таке могло статися. Провівши власне розслідування, у BYD виявили дещо несподіване.

У компанії намагались з’ясувати, яким був стиль водіння блогера. Для цього вони звернулись до дорожньої поліції. Згідно з записами камер спостереження, виявилось, що блогер на трасі розганявся до максимальних показників — близько 180 км/год. На такій швидкості будь-який автомобіль витрачає більше палива, але не у 4 рази.

Згодом виявили ще одну цікаву особливість: розігнавшись до 180 км/год, авто різко зупинялось просто серед траси. Цей факт підтвердили свідки. Такий стиль водіння міг спричинити не лише аномальну витрату палива, але й серйозну ДТП.

У гонитві за переглядами та хайпом блогер розганявся до максимальних показників, а потім різко зупинявся. Тому такий розхід палива — не дивний, він міг би бути значно більшим. У компанії BYD заявили, що уже готують позов проти інфлюенсера про захист репутації.

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