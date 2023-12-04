У Tesla виявили новий брак, який з'являється лише взимку: ремонт спустошить ваш гаманець

Проблема є масовою. Розповідаємо, як не попасти на гроші

В електрокарах популярної марки Tesla виявили незвичайну проблему, якої не спостерігали в авто будь-яких інших марок. Річ у тім, що вона з’являється лише взимку.

Зокрема, в електромобілях в холодну пору року масово тріскає лобове скло. При цьому власник, на перший погляд, робить усе правильно, коли прогріває авто.

Чому таке стається?

"Включаєте розморозку, то будьте обережні, щоб у вас ніде не було маленьких тріщинок, сколів, нічого… Сьогодні включив на розморозку, і скло в мене лопнуло. Малесенький "скольчик" знизу був", — каже автор відео на ютуб-каналі INTERTRADE.

Чоловік зазначає, що ця проблема спричинена самою технологією розігрівання машини. Річ у тім, що пічка у Tesla дує не холодним повітрям, спочатку, як зазвичай ми звикли. На скло відразу поступає досить тепле повітря, і якщо там є хоч незначне пошкодження, воно трісне через перепад температур. Проте якщо скло абсолютно ціле, воно також може тріснути.

Автор каналу @mi2auto, який також є власником електрокара цієї марки, розповідає, що проблема є дуже поширеною. "Можливо, той, хто не вчив фізику у школі, і сів у холодну машину, включив обдув гарячим повітрям, каже, що воно лопає. Фізика". Автор ролика зазначає, що взимку обов’язково потрібно включати обдув лише холодним повітрям.

У випадку, якщо скло трісло, потрібно його поремонтувати або замінити. В Україні послуга з заміни скла для Tesla коштує близько 2 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як розморозити лобове скло в авто за 2 хвилини за допомогою підручних засобів.