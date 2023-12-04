У Tesla обнаружили новый брак, который появляется только зимой: ремонт опустошит ваш кошелек

Проблема массовая. Рассказываем, как не попасть на деньги

В электрокарах популярной марки Tesla обнаружили необычную проблему, которой не наблюдали в автомобиле каких-либо других марок. Дело в том, что она возникает только зимой.

В частности, в электромобилях в холодное время года массово трескается лобовое стекло. При этом владелец, на первый взгляд, все делает правильно при прогреве авто.

Почему такое происходит?

"Включаете разморозку, будьте осторожны, чтобы у вас нигде не было маленьких трещинок, сколов, ничего… Сегодня включил на разморозку, и стекло у меня лопнуло. Крохотный "скольчик" снизу был", — говорит автор видео на ютуб-канале INTERTRADE.

Мужчина отмечает, что эта проблема вызвана самой технологией разогрева машины. Дело в том, что печка в Tesla дует не холодным воздухом, сначала, как мы привыкли. На стекло сразу поступает достаточно теплый воздух, и если там есть хоть незначительное повреждение, оно треснет из-за перепада температур. Однако если стекло абсолютно целое, оно тоже может треснуть.

Автор канала @mi2auto, который также является владельцем электрокара этой марки, рассказывает, что проблема очень распространена. "Возможно, тот, кто не учил физику в школе и сел в холодную машину, включил обдув горячим воздухом, говорит, что он лопает. Физика". Автор ролика отмечает, что зимой обязательно нужно включать обдув только холодным воздухом.

В случае, если стекло тресло, нужно его отремонтировать или заменить. В Украине услуга по замене стекла для Tesla стоит около 2 тысяч долларов.

Ранее Телеграф рассказывал, как разморозить лобовое стекло в авто за 2 минуты с помощью подручных средств.