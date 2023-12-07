В Україні продають легендарний Chevrolet Impala, подарований радянському міністру

Chevrolet Impala 1968 року у часи СРСР була лише у найзаможніших.

В Україні виставили на продаж автомобіль Chevrolet Impala 1968 року випуску. За транспортний засіб просять 80 тисяч доларів.

Автомобіль має замінені повністю усі запчастини, проте власник все одно просить за нього кругленьку суму. Річ у тім, що це "авто з історією" — воно було подароване радянському міністру. Продають його на спеціалізованому майданчику Auto.ria.

Продавець зазначає, що автомобіль не має пробігу, адже у нього всі запчастини нові, зараз він повністю розібраний. Його відпіскострумили та погрунтували проти корозії. Задній міст та раму повністю відновили та пофарбували. На авто встановили 7-літровий двигун Big Block ZZ427/480 HP Crate Engine.

Чим унікальне Chevrolet Impala 1968 року?

Під час реставрації в авто встановили також коробку автомат, пневмопідвіску, салон оббили шкірою. Проте, після проведених робіт, машина все одно потребує професійної збірки та фарбування.

Цікаво, що продавець автомобіля стверджує, що цей Chevrolet Impala випустили у 1968 році, проте, згідно з базою номерів, він 1971 року, та ще й 4.3-літровим мотором. З невідповідністю об'єму двигуна ще можна змиритися, але чому дата не збігається?

Розкажемо трішки про історію цього автомобіля і чим воно унікальне. На жаль, не вдалось знайти інформацію, якому саме міністру належав він свого часу, проте дещо таки відомо.

У часи СРСР такими цікавими американськими машинами їздили лише представники посольств, партійної еліти, всілякі аташе і інші непрості люди. Цікаво, що в Союзі не було запчастин для таких автомобілів. Тому, якщо вони ламались або потрапляли в ДТП, представники влади чи посли просто залишали їх гнити в гаражі, або ще гірше — у дворі. Там по ексклюзивних машинах лазили діти, заглядали в салон, а згодом хтось знімав сидіння, колеса чи навіть двигун.

Потім такі автомобілі в будь-якому стані продавались і зникали з поля зору. Через десятки років вони, як і в цьому випадку, знову з’являються на ринку.

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