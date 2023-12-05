У Tesla підтвердили, що Cybertruck ніколи не продаватиметься в Європі: названо причину

Клієнти з Європи, які передплатили автомобіль, серйозно розчаруються.

Tesla Cybertruck у будь-якому разі ніколи не добереться до Європи. На це є кілька причин.

Віце-президент Tesla з автомобілебудування вважає, що європейські правила не допустять цю машину на свої дороги. Про це Ларс Мораві розповів в інтерв’ю виданню TopGear.

Tesla Cybertruck продаватиметься лише в Америці?

Річ у тім, що, згідно з правилами ЄС, всі частини кузова авто мають мати скруглення щонайменше на 3,2 мм. А на шматку сталі це неможливо зробити, каже Мораві.

Згідно з повідомленням видання Insideevs, водіям Cybertruck в Європі потрібно мати водійське посвідчення категорії С. Маючи потужність до 845 кінських сил і розганяючись до 100 кілометрів на годину всього за 2,6 секунди, Cybertruck є швидкою, але водночас важкою вантажівкою. Враховуючи вагу у 3 103 кг, Cybertruck занадто важкий і великий, щоб керувати ним з категорією В.

Так що є ймовірність, що Cybertruck буде ексклюзивним продуктом для Америки. До того ж, в Європі не дуже люблять величезні пікапи — цей вид кузова дуже повільно продається.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Tesla Cybertruck та електричний Hummer протестували на трасі. Опубліковане відео перегонів.