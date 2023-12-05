В Tesla подтвердили, что Cybertruck никогда не будет продаваться в Европе: названа причина

Клиенты из Европы, сделавшие предзаказ на автомобиль, серьезно разочаруются.

Tesla Cybertruck в любом случае никогда не доберется до Европы. Этому есть несколько причин.

Вице-президент Tesla по автомобилестроению считает, что европейские правила не допустят эту машину на свои дороги. Об этом Ларс Морави рассказал в интервью TopGear.

Tesla Cybertruck будет продаваться только в Америке?

Дело в том, что согласно правилам ЕС все части кузова авто должны иметь скругление по меньшей мере на 3,2 мм. А на куске стали это невозможно сделать, говорит Морави.

Согласно сообщению издания Insideevs, водителям Cybertruck в Европе нужно иметь водительское удостоверение категории С. Имея мощность до 845 лошадиных сил и разгоняясь до 100 километров в час всего за 2,6 секунды, Cybertruck является быстрым, но одновременно тяжелым грузовиком. Учитывая вес в 3103 кг, Cybertruck слишком тяжел и велик, чтобы управлять им с категорией В.

Так что есть возможность, что Cybertruck будет эксклюзивным продуктом для Америки. К тому же в Европе не очень любят огромные пикапы – этот вид кузова очень плохо продается.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Tesla Cybertruck и электрический Hummer протестовали на трассе. Опубликовано видео гонки.