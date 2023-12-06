Названо 4 німецьких авто, власники яких не знають, що таке іржа

Якщо ви шукаєте якісне німецьке авто, обирайте з цих варіантів

Автомобілі німецького автопрому завжди славилися своєю надійністю. Але деякі з них, крім дуже якісних силових агрегатів, відомі надзвичайною стійкістю до корозії.

Власники цих чотирьох німецьких моделей авто не знають, що таке іржа, навіть якщо експлуатують їх в агресивному середовищі. Розповімо детальніше про них.

Audi A6

Ця модель втілює в собі витонченість та передові технології. А завдяки використанню сучасних систем безпеки власники автомобіля можуть бути впевнені в надійності автомобіля.

У лакофарбовому покритті цієї моделі використовуються високоякісні матеріали. Машина дуже рідко ржавіє. З плином часу хіба що можуть з’явитися невеликі осередки корозії на колісних арках, але це скоріш виняток з правил. Реальний відгук від власника дивіться тут:

BMW X5

Приголомшлива сила і вишуканий комфорт — ось ключові аспекти BMW X5. Позашляховик завоював серця покупців своїм агресивним дизайном та потужним двигуном. Іще одною особливістю авто є стійкість до корозії. Тому BMW X5 можна купувати навіть у вживаному стані. Якщо при купівлі авто ви помітили десь іржу, — то це тривожний симптом.

Mercedes W221

Mercedes-Benz S-Class, а особливо модель W221, визначає нові стандарти в аспектах надійності та довговічності авто. Кожна деталь цієї машини — суцільна досконалість, а кузов доведений до ідеалу. Він не піддається процесам корозії.

Цю модель будь-якого року випуску дуже складно знайти зі слідами іржі. Вся річ у якісному фарбуванні та захисті кузова.

Audi Q5

Якщо вам потрібен комфорт, надійність та функціональність, то кросовер Audi Q5 — це ідеальний вибір. Насправді відмінний захист від корозії — це лише одна з численних переваг авто.

Його лакофарбове покриття дуже міцне, має хороший захист від сколів через камінці на трасі. На стиках кузов має надійну герметизацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що механік з багаторічним досвідом розказав, яка Toyota найдешевша в обслуговуванні. За його словами, на рік ви витрачатимете на СТО з нею не більше 429 доларів.