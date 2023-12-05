Автогаз в Україні подорожчає втричі: стало відомо, коли саме

Нардеп каже, що це європейська практика

Уже найближчим часом ціни на автогаз в Україні суттєво зростуть. Про це попереджали і раніше, але тепер названо конкретний термін впровадження підвищення вартості.

Ймовірно, це станеться за кілька місяців. Так вважає народний депутат України Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про це народний обранець розповів на конференції Petroleum & LPG Ukraine 2023, яка відбувається цими днями у Києві. Учасники конференції обговорюють питання розвитку українського паливного ринку та нафтопродуктів.

Чому ціни на автогаз підвищаться

Річ у тому, що зараз в Україні розміри акцизних ставок на автогаз та бензин зовсім не співвідносяться. Зараз вона становить 52 євро за 1000 літрів газу, а повинно бути хоча б 160, і це початковий показник. У майбутньому він буде ще зростати.

Гетманцев від час свого виступу сказав, що акцизи та ПДВ наповнили бюджет країни цього року на 60 млрд гривень. Підвищення ставки акцизу на газ для авто обов’язкове і станеться у наступні кілька місяців.

До речі, за даними сайту Мінфін, вартість автогазу в Україні сьогодні, 5 грудня, знизилася на -0.273% або близько 10 копійок. Зниження цін відбувається помалу, але уже кілька днів поспіль.

Як раніше повідомляв "Телеграф", відомий експерт з ринку палива Сергій Куюн підтримує рішення уряду підняти акцизну ставку на газ. Це рішення справедливе, на його думку, адже зараз бензиновий акциз учетверо дорожчий, ніж газовий.