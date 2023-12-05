Автогаз в Украине подорожает в три раза: стало известно, когда именно

Нардеп говорит, что это европейская практика.

Уже в ближайшее время цены на автогаз в Украине значительно вырастут. Об этом предупреждали и раньше, но теперь назван конкретный срок внедрения повышения стоимости.

Вероятно, это произойдет через несколько месяцев. Так считает народный депутат Украины Даниил Гетманцев, глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом народный избранник рассказал на конференции Petroleum & LPG Ukraine 2023, которая проходит в эти дни в Киеве. Участники конференции обсуждают вопросы развития украинского топливного рынка и нефтепродуктов.

Почему цены на автогаз повысятся

Дело в том, что сейчас в Украине размеры акцизных ставок на газ и бензин совсем не соотносятся. Сейчас акциз составляет 52 евро за 1000 литров газа, а должно быть хотя бы 160, и это начальный показатель. В будущем он будет только расти.

Гетманцев во время своего выступления сказал, что акцизы и НДС наполнили бюджет страны в этом году на 60 млрд гривен. Повышение ставки акциза на газ для авто обязательно и произойдет в следующие несколько месяцев.

Кстати, по данным сайта Минфин, стоимость автогаза в Украине сегодня, 5 декабря, снизилась на –0.273% или около 10 копеек. Снижение цен происходит медленно, но уже несколько дней подряд.

Как ранее сообщал Телеграф, известный эксперт рынка топлива Сергей Куюн поддерживает решение правительства поднять акцизную ставку на газ. Это решение справедливо, по его мнению, ведь сейчас бензиновый акциз в четыре раза дороже, чем газовый.