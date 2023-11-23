В Украине из-за блокады границы автогаз стал самым дорогим в мире: цены на заправках

Цены на газ побили все возможные и невозможные рекорды.

Ситуация с блокадой польско-украинской границы перевозчиками спровоцировала искусственный дефицит автогаза. Он поставляется из Польши и других стран Европы. Около 30% импорта автогаза сегодня принадлежит полякам.

Такой проблемы с дизелем и бензином нет, поскольку объем импорта этого вида топлива намного меньше (около 10%), да и украинских запасов пока что хватает, говорит Сергей Куюн, директор "Консалтинговой группы А-95".

Эксперт утверждает, что в половине областей автогаз исчез в сети заправок "Привата". А там где остался, цена превышает 39 гривен за литр. В ряде заправок БРСМ, MOTTO, Авантаж, Socar, UPG кое-где этого вида топлива также нет.

"Я думаю, у нас сейчас самый дорогой газ на планете", — говорит Сергей Куюн. Для сравнения, средняя цена на газ в Польше составляет (по данным e-petrol.eu) 3 злотых за литр. Это 27 гривен по сегодняшнему курсу.

В других странах-соседках Украины газ еще дешевле. К примеру, в Румынии — 0,68 евро (26,72 грн), Словакии и Молдове — 0,72 (28,29 грн), Венгрии — 0,84 евро (33 грн) (по данным lardi-trans.ua).

Напоминаем, что в сети АЗС "БРСМ-Нефть" "Телеграфу" рассказали, что ситуация с газом для авто действительно сложная, и на некоторых заправках совсем нет этого вида топлива.