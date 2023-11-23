В Україні через блокаду кордону автогаз став найдорожчим у світі: ціни на заправках

Ціни на газ побили усі можливі та неможливі рекорди.

Ситуація з блокадою польсько-українського кордону перевізниками спровокувала штучний дефіцит автогазу. Він постачається з Польщі та інших країн Європи. Близько 30% імпорту автогазу сьогодні належить полякам.

Такої проблеми з дизелем та бензином немає, оскільки об’єм імпорту цього виду палива набагато менший (близько 10%), та і українських запасів наразі вистачає, каже Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95".

Експерт стверджує, що у половині областей автогаз зник у мережі заправок "Привату". А там, де залишився, ціна перевищує 39 гривень за літр. У низці заправок БРСМ, MOTTO, Авантаж, Socar, UPG подекуди цього виду палива і зовсім немає.

"Я думаю, у нас зараз найдорожчий газ на планеті", — каже Сергій Куюн. Для порівняння, середня ціна на газ у Польщі складає (за даними e-petrol.eu) 3 злотих за літра. Це 27 гривень за сьогоднішнім курсом.

В інших країнах-сусідках України газ ще дешевший. До прикладу, У Румунії — 0,68 євро (26,72 грн), Словаччина та Молдова — 0,72 (28,29 грн), Угорщина — 0,84 євро (33 грн) (за даними (lardi-trans.ua).

Нагадуємо, що у мережі АЗС "БРСМ-Нафта" "Телеграфу" розповіли, що ситуація з газом для авто дійсно є складною, і на деяких заправках зовсім немає цього виду палива.