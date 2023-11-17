Автогазу більше не буде? У мережі АЗС вказали на дивину з дефіцитом пального

Дефіцит автогазу може бути перебільшений

У середині листопада в Україні виник дефіцит автогазу, коли на деяких мережах АЗС його не було у продажу. Але в одній із компаній назвали проблеми з відсутністю автогазу перебільшеними та навіть "штучними".

Таку думку висловив "Телеграфу" директор із стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук. За його словами, хоча проблема і є, її масштаби не такі серйозні.

За словами співрозмовника "Телеграфа", причин нестачі газу зараз дві – великі черги на кордонах та затримки з постачанням пального через порти. Підсумком цього стала тимчасова нестача автогазу, яка не носить критичного характеру.

"За нашими даними, з 1 по 15 жовтня в Україну було імпортовано 46 тисяч тонн автогазу або приблизно 2700 тонн щодня. З 1 по 15 листопада імпорт становив 36 тисяч тонн, або в середньому 2400 тонн. На 300 тонн на добу менше — це не такі критичні цифри, щоб говорити про те, що автогазу не буде зовсім. Думаю, ажіотаж навколо цієї нестачі перебільшений і навіть дещо роздутий", — заявив Олександр Мельничук.

Загалом експерт висловив думку, що проблеми з постачанням автогазу до України триватимуть 1,5-2 тижні, тобто до кінця листопада пального в мережах АЗС буде вже достатньо.

Тим часом, нардепи пропонують збільшити втричі акциз на автогаз, що призведе до зростання ціни даного палива приблизно на 5 гривень за літр.