Автогаза больше не будет? В сети АЗС указали на странность с дефицитом горючего

Дефицит автогаза может быть преувеличен

В середине ноября в Украине возник дефицит автогаза, когда на некоторых сетях АЗС его не оказалось в продаже. Но в одной из компаний назвали проблемы с отсутствием автогаза преувеличенными и даже "искусственными".

Такое мнение высказал "Телеграфу" директор по стратегическому маркетингу сети АЗК "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук. По его словам, хотя проблема и есть, ее масштабы не столь серьезные.

По словам собеседника "Телеграфа", причин нехватки газа сейчас две – большие очереди на границах и задержки с поставками горючего через порты. Итогом этого стала временная нехватка автогаза, которая тем не менее не носит критического характера.

"По нашим данным, с 1 по 15 октября в Украину были импортированы 46 тысяч тонн автогаза или примерно 2700 тонн ежедневно. С 1 по 15 ноября импорт составил 36 тысяч тонн, или в среднем 2400 тонн. На 300 тонн в сутки меньше — это не такие критические цифры, чтобы говорить о том, что автогаза не будет вовсе. Думаю, ажиотаж вокруг этой нехватки преувеличен и даже несколько раздут", — заявил Александр Мельничук.

В целом эксперт выразил мнение, что проблемы с поставками автогаза в Украину продлятся 1,5-2 недели, то есть к концу ноября горючего в сетях АЗС будет уже достаточно.

Тем временем нардепы предлагают увеличить втрое акциз на автогаз, что приведет к росту цены данного топлива примерно на 5 гривен за литр.