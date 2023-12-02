Это угрожает энергобезопасности страны: нардеп требует найти виновных в прекращении добычи газа "Укнефтебурением"

Нардеп требует наказать виновных в нанесении ущерба предприятию

Украинская компания "Укрнефтебурение" остановила добычу газа на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении, которое является одним из крупнейших в нашей стране. Однако власти Украины должны разобраться в ситуации и немедленно восстановить полноценную добычу газа.

Так считает народный депутат Украины, первый заместитель главы Комитета ТЭК Верховной Рады Алексей Кучеренко. Он отметил, что главная внутренняя угроза для Украины — это неэффективное государственное управление, а также непродуманные и неэффективные решения исполнительной власти.

"Ситуация с остановкой добычи газа компанией "Укрнефтебурение" является следствием именно таких решений КМУ и должна быть немедленно рассмотрена СНБО как чрезвычайное событие, реально угрожающее энергобезопасности страны — напомню, что речь идет о значительном объеме добычи природного газа около 1 млрд кубов в год", — написал нардеп.

Он добавил, что актив был передан государственным структурам в конкретных целях, что указано в Постановлении КМУ от 23 мая текущего года.

Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, обеспечить передачу активов в соответствии с пунктом 1 настоящего распоряжения в соответствии с актами приема-передачи на период до устранения риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновение чрезвычайных ситуаций и до завершения осуществления процессуальных мероприятий.

Публичному акционерному обществу "Укрнафта" и Министерству обороны принять в соответствии с законодательством действенные меры, направленные на предотвращение прерывания функционирования активов и/или риска сбоя в поставке природного газа, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций."

Алексей Кучеренко считает, что в таком случае возникает вполне логичный вопрос к КМУ, АРМА, Укрнафте и депутатскому корпусу.

"В связи с прекращением Управителем (Укрнефть) эксплуатации Сахалинского НГКР с 30 ноября 2023 года (приказ ЧАО ВК "Укрнефтебурение" номер 116-АГД от 30.11.2023), результатом которого является полное прерывание функционирования активов и сбой в поставке природного газа, с какого момента действие договора управления арестованными корпоративными правами "Укрнефтебурения", если государством в лице Правительства было поручено АРМА обеспечить передачу активов на период до устранения риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, а ПАО "Укрнафта" и Министерству обороны принять в соответствии с законодательством действенные меры, направленные на предотвращение прерывания функционирования активов и/или риска сбоя в поставке природного газа?", — поинтересовался депутат.

Он отметил, что этот вопрос крайне важен, особенно если учесть поиск ответственных лиц за нанесенный ущерб и дальнейшую судьбу предприятия. К слову, по словам Кучеренко, "Укрнефтебурение" еще полгода назад было сверхприбыльной компанией.

Нардеп уверен, что главная сегодняшняя задача заключается в том, чтобы немедленно восстановить полноценную добычу газа, определить ответственных "за эти непрофессиональные действия" и передать дело правоохранителям.

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