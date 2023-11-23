Заоблачные зарплаты в Укрнефти: топ-менеджеры госкомпании получают миллионы во время войны

Государство фактически потратило 24 млн грн в год на содержание людей Корецкого, к их профессионализму возникают вопросы

Скандал вокруг окладов руководства ПАО "Укрнафта" продолжает набирать обороты. После того, как в Минфине раскритиковали директора компании Сергея Корецкого за оклад в 1,2 миллиона гривен в месяц, стало известно, сколько платят некоторым другим топ-менеджерам предприятия после национализации.

Как сообщают в Укрнафте, Корецкий заключил контракт с Еленой Артазей, которая, по сути, занимает должность "главного кадровика" ПАО и назначил ей заработную плату в размере более $22 000 в месяц (ежемесячная заработная плата и премия). Это по рыночному курсу НБУ составляет около 800 000 грн/месяц. Примечательно, что согласно статье 21 Кодекса законов Украины о труде и нормам Закона Украины "Об акционерных обществах", назначение Артазей является весьма сомнительным. На это обратил внимание эксперт Михаил Шнайдер.

По его словам, контракт могут заключаться только с членами исполнительного органа, членом наблюдательного совета и корпоративным секретарем. Если же заключение другого контракта законом не предусматривается, то собственник или уполномоченный им орган не имеет права подписывать с работником такой трудовой договор, даже если имеется обоюдное согласие.

Также Корецкий заключил контракт и с возглавившим финансовое направление Юрием Ткачуком. В этом контракте предусмотрена ежемесячная зарплата в размере более $28 000 в месяц с учетом годовой премии, которая составляет примерно 1 млн грн/мес.

Шнайдер говорит, что, судя по многочисленным публикациям в СМИ, значительные финансовые ошибки при Ткачуке и Корецком сталкиваются с вопросом эффективности такой "профессиональной" работы менеджмента стратегического госпредприятия.

Так, руководство ПАО журналисты критиковали за отсутствие первичных документов и ненадлежащий финансовый и налоговый учет. Следовательно, возникает логичный вопрос: "Что же такого выдающегося делает главный финансист в Укрнафте, получая в 10 раз больше, чем военный "на нуле", который ежеминутно рискует своей жизнью и защищает страну от врага?!".

С Ткачуком также при заключении контракта нарушили вышеупомянутое ЗУ — он не находится в перечне лиц, с которыми Укрнефть имеет право заключать контрактный трудовой договор.

Де-факто выходит, что Корецкий с превышением своих полномочий заключил сомнительные контракты и в течение года незаконно выплачивает необоснованно высокую заработную плату обычным наемным работникам, которые не являются должностными лицами и не несут никакой ответственности за принятие решений. А речь идет о почти 24 млн грн, потраченных ПАО на зарплаты этим двум работникам.

По словам эксперта, очень интересной темой является, исследовал ли данный вопрос Госаудитслужба, которая недавно проводила ревизию в ПАО и охватывала в том числе и период руководства Корецкого, и не видят ли в этом государственные ревизоры растрату денежных средств важного для Украины ГП.

Отметим, что все зарплаты в подписанных Корецким контрактах установлены с привязкой к курсу доллара, а не фиксированы в гривнах, как на других госпредприятиях.

Напомним, на прошлой неделе ключевые министерства, в том числе Минфин и Минэнерго, задействованы в рассмотрении проекта решения перед внесением на рассмотрение правительства — не согласовали финансовый план Укрнефти, отправив документ на доработку. Это спровоцировало громкий скандал в публичной плоскости, ведь кроме "заоблачной" зарплаты Корецкого речь шла о многомиллиардном ущербе для госбюджета от работы Корецкого и спаде добычи газа и нефти.

Как писали ранее, в ноябре-2022 активы компаний Укрнефть, ОАО Укртатнефть, АО Мотор Сич, ЧАО АвтоКрАЗ и ЧАО Запорожтрансформатор передали в управление Минобороны.

Сообщалось также, что через год после национализации предприятия его постоянно сопровождают скандалы, компания погружается в глубокий кризис и коррупцию.