Захмарні зарплати в Укрнафті: топменеджери держкомпанії отримують мільйони під час війни

Держава фактично витратила 24 млн грн за рік на утримання людей Корецького, до їх професіоналізму виникають питання

Скандал довкола окладів керівництва ПАТ "Укрнафта" продовжує набирати обертів. Після того, як у Мінфіні розкритикували директора компанії Сергія Корецького за оклад в 1,2 мільйона грн на місяць, стало відомо, скільки платять деяким іншим топменеджерам підприємства після націоналізації.

Як повідомляють в Укрнафті, Корецький уклав контракт з Оленою Артазей, яка по суті займає посаду "головного кадровика" ПАТ та призначив їй заробітну плату у розмірі більше $22 000 на місяць (щомісячна заробітна плата та премія). Це за ринковим курсом НБУ становить близько 800 000 грн/місяць. Примітно, що згідно зі статтею 21 Кодексу законів України про працю і нормами Закону України "Про акціонерні товариства", призначення Артазей є вельми сумнівним. На це звернув увагу експерт Михайло Шнайдер.

За його словами, контракт можуть укладати тільки з членами виконавчого органу, членом наглядової ради та корпоративним секретарем. Якщо ж укладення іншого контракту законом не передбачається, то власник або уповноважений ним орган не має права підписувати із працівником такий трудовий договір, навіть, якщо є наявна обопільна згода.

Також Корецький уклав контракт і з Юрієм Ткачуком, що очолив фінансовий напрям. У цьому контракті передбачена щомісячна зарплата у розмірі більше, ніж $28 000 на місяць з урахуванням річної премії, що складає приблизно 1 млн грн/міс.

Шнайдер говорить, що, судячи з численних публікацій у ЗМІ, значні фінансові помилки при Ткачукові й Корецькому наштовхують на питання щодо ефективності такої "професійної" роботи менеджменту стратегічного держпідприємства.

Так, керівництво ПАТ журналісти критикували за відсутність первинних документів та неналежний фінансовий і податковий облік. Відтак постає логічне питання: "Що ж такого видатного робить головний фінансист в Укрнафті, отримуючи в 10 разів більше, ніж військовий "на нулі", який щохвилини ризикує своїм життям та боронить країну від ворога?!".

Із Ткачуком також при укладанні контракту порушили згаданий вище ЗУ — він не перебуває в переліку осіб, з якими Укрнафта має право укладати контрактний трудовий договір.

Де-факто виходить, що Корецький з перевищенням своїх повноважень уклав сумнівні контракти та протягом року незаконно виплачує необґрунтовано високу заробітну плату звичайним найманим працівникам, які не є посадовими особами й не несуть жодної відповідальності за прийняття рішень. А мова йде про майже 24 млн грн, витрачених ПАТ на зарплати цим двом працівникам.

За словами експерта, вельми цікавою темою є, чи досліджувало дане питання Держаудитслужба, яка нещодавно проводила ревізію в ПАТ та охоплювала зокрема і період керівництва Корецького, та чи не вбачають у цьому державні ревізори розтрату грошових коштів важливого для України ДП.

Зазначимо також, що всі зарплати в підписаних Корецьким контрактах встановлено з привʼязкою до курсу долара, а не фіксовано в гривнях, як на інших держпідприємствах.

Нагадаємо, минулого тижня ключові міністерства, зокрема Мінфін та Міненерго, задіяні у розгляді проєкту рішення перед внесенням на розгляд уряду, — не погодили фінансовий план Укрнафти, відправивши документ на доопрацювання. Це спровокувало гучний скандал у публічній площині, адже окрім "захмарної" зарплати Корецького мова йшла про багатомільярдну шкоду для держбюджету від роботи Корецького і спад видобутку газу та нафти.

Як писали раніше, у листопаді-2022 активи компаній Укрнафта, ПАТ Укртатнафта, АТ Мотор Січ, ПрАТ АвтоКрАЗ та ПрАТ Запоріжтрансформатор передали в управління Міноборони.

Повідомлялось також, що за рік після націоналізації підприємства його постійно супроводжують скандали, компанія занурюється у глибоку кризу та корупцію.