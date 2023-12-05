Механік з багаторічним досвідом розказав, яка Toyota найдешевша в обслуговуванні

За рік ви витратите на неї не більше 400 доларів

Автомеханік з майже 60-річним досвідом розповів про авто Скотті Кілмер розповів про найкращий автомобіль японської марки Toyota, на його думку. Це машина, яку потрібно купувати тим, хто не хоче витрачати гроші на технічне обслуговування.

Кілмер вважає, що це Camry 2017 року випуску. Автомобіль, про який розповідає механік, використовувався для таксі. На його одометрі було 200 тисяч кілометрів, коли в авто з’явилася невеличка несправність. Скотті самостійно її усунув.

Чому саме Toyota Camry 2017 року?

Скотті Кілмер каже, що ця машина приносить власнику гроші, але її обслуговування майже нічого не коштує. Ба більше, вона може їздити вічно, якщо про неї добре дбати.

На його думку, Toyota Camry 2017 року випуску — найкращий автомобіль, який коли-небудь був створений людиною. Машину купили у вживаному стані — попередній власник від’їздив на ній три роки. При цьому потрібно було змінити лише автомобільний генератор. Звісно, про базові вимоги до ТО авто не йдеться — фільтри, рідини та масла потрібно міняти залежно від умов експлуатації.

Кілмер каже, що потрібно обирати саме Toyota Camry 2017 року випуску, з чотирициліндровим 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю у 178 кінських сил. Попередня генерація моделі мала двигуни, які споживали надто багато автомобільної оливи. У цій же середні витрати на обслуговування складуть близько 429 доларів на рік.

Механік показує підкапотний простір — видно, що машина майже як з заводу. За його словами, такий передньопривідний седан як Camry є ідеальним транспортним засобом для більшості людей.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Toyota випустить електрокар з запасом ходу 1200 км та унікальною батареєю.