Механик с многолетним опытом рассказал, какая Toyota самая дешевая в обслуживании

За год вы потратите на нее не больше 400 долларов

Автомеханик с почти 60-летним опытом рассказал об автомобиле Скотти Килмер рассказал о самом лучшем автомобиле японской марки Toyota, по его мнению. Это машина, которую нужно покупать тем, кто не желает тратить деньги на техническое обслуживание.

Килмер считает, что это Camry 2017 года выпуска. Автомобиль, о котором рассказывает механик, использовался для такси. На его одометре было 200 тысяч километров, когда у авто появилась небольшая неисправность. Скотти самостоятельно ее устранил.

Почему Toyota Camry 2017 года?

Скотти Килмер говорит, что машина приносит владельцу деньги, но ее обслуживание почти ничего не стоит. Более того, она может ездить вечно, если о ней хорошо заботиться.

По его мнению, Toyota Camry 2017 года выпуска – лучший автомобиль, когда-либо созданный человеком. Машину купили в подержанном состоянии – предыдущий владелец отъездил на ней три года. При этом нужно было сменить только автомобильный генератор. Конечно, о базовых требованиях к ТО авто речь не идет — фильтры, жидкости и масла нужно менять в зависимости от условий эксплуатации.

Килмер говорит, что нужно выбирать именно Toyota Camry 2017 года выпуска с четырехцилиндровым 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 178 лошадиных сил. Предыдущая генерация модели имела двигатели, потреблявшие слишком много автомобильного масла. В этой же средние затраты на обслуживание составят около 429 долларов в год.

Механик показывает подкапотное пространство – видно, что машина почти как с завода. По его словам, такой переднеприводный седан, как Camry, является идеальным транспортным средством для большинства людей.

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