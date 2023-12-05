Toyota выпустит электрокар с запасом 1200 км и уникальной батареей

У таких батарей масса преимуществ

Японский производитель автомобилей Toyota объявил о сотрудничестве с предприятием Idemitsu. В его рамках будут созданы твердотельные аккумуляторы, разработанные специально для электромобилей.

Они быстрее заряжаются, меньше весят и не наносят такого вреда природе, как литий-ионные. Об этом сообщает Hotcars.

В настоящее время ни один электрокар в мире не оснащен твердотельными аккумуляторами. Разработка их продолжается.

Каким будет новый электрокар Toyota и в чем преимущества твердотельных аккумуляторов.

Главным преимуществам батарей такого типа является устойчивость к высоким напряжениям и температурам. А еще – они могут предоставить автомобилю очень большой запас хода – около 1200 км. А заряжаться они будут почти мгновенно – 10 минут или и меньше.

На пресс-конференции, которую Toyota провела недавно, компания рассказала о своих планах относительно того, как они будут использовать технологию для будущих электрокаров. Представители автопроизводителя рассказали, что они намерены создать батарею, которая будет проезжать более 900 миль (почти 1500 км). Возможно, их удастся сделать доступными.

Несмотря на то, что инженеры пока не смогли создать качественную, надежную и недорогую твердотельную батарею, потенциальные преимущества ее огромны. Объединившись, Toyota и Idemitsu хотят построить завод, рассчитанный на массовое производство, что снизит затраты.

Но сначала нужно решить их главную проблему — склонность к трещинам. Инженерам нужно сделать материал, устойчивый к растрескиванию, который одновременно будет высокопроизводительным.

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