Toyota випустить електрокар з запасом 1200 км та унікальною батареєю

У таких батарей маса переваг

Японський виробник автомобілів Toyota оголосив про співпрацю з підприємством Idemitsu. В її рамках створять твердотільні акумулятори, розроблені спеціально для електромобілів.

Вони швидше заряджаються, менше важать і не спричиняють такої шкоди природі, як літій-іонні. Про це повідомляє Hotcars.

Наразі жоден електрокар у світі не оснащений твердотільними акумуляторами. Розробка їх ще триває.

Яким буде новий електрокар Toyota та в чому переваги твердотільних акумуляторів

Головними перевагами батарей такого типу є стійкість до високої напруги та температур. А ще — вони можуть надати автомобілю дуже великого запасу ходу — близько 1200 км. А заряджатися вони будуть майже миттєво — 10 хвилин або і менше.

На пресконференції, яку Toyota провела нещодавно, компанія розповіла про свої плани щодо того, як вони використовуватимуть технологію для майбутніх електрокарів. Представники автовиробника розповіла, що вони мають на меті створити батарею, що проїжджатиме понад 900 миль (майже 1500 км). Можливо, вони будуть навіть доступними.

Незважаючи на те, що інженери поки не змогли створити якісну, надійну та недорогу твердотільну батарею, потенційні переваги її є величезними. Об’єднавшись, Toyota та Idemitsu хочуть побудувати завод, розрахований на масове виробництво, що зменшить витрати.

Та спочатку потрібно розв’язати їхню найголовнішу проблему — схильність до тріщин. Інженерам потрібно зробити матеріал, стійкий до розтріскування, але високопродуктивний водночас.

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