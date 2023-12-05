Коштує всього $20 тисяч: культовий італійський автомобіль став електрокаром

Очікується, що електрокар стане бестселером в Європі

Panda — неймовірна ікона італійського стилю, культовий автомобіль, який випускається уже близько тридцяти років компанією Fiat. Для виходу на нові ринки та боротьбу з конкуренцією компанія змушена відповідати сучасним стандартам.

Вони полягають в електрифікації автомобільних новинок. Тому Fiat виводить на ринок нову машину з назвою Pandina, повідомляє Arenaev.

Що відомо про Fiat Pandina

Fiat Pandina випустять у двох версіях — гібридній та на чистій електриці. Їх збираються виробляти на трьох континентах та з різними параметрами, залежно від ринку. Однак найцікавішим у цьому є ціна майбутнього електрокара та гібрида.

За гібрид проситимуть 15 тисяч євро, а електрична версія стартуватиме з 20 тисяч. Виробництво розпочнуть та заводі у Сербії, потім до складання приєднаються Марокко та Бразилія.

На думку гендиректора Stellantis, Pandina стане популярним транспортним засобом в Європі, адже він матиме компактні габарити (всього 4 м у довжину) та привабливий цінник. Щоправда, запас ходу не дуже великий — близько 200 кілометрів, але цього абсолютно вистачає для міської їзди.

Раніше "Телеграф" розповідав, що автомобіль Tesla може проїхати майже 2 мільйони кілометрів. Щоправда, для цього знадобиться аж 14 двигунів.