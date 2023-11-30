Електрокари визнали найбільш ненадійними серед усіх машин

А деякі гібриди ще гірші, ніж електрокари

Трьома найнадійнішими брендами цього року визнали Lexus, Toyota і Mini. Honda зайняла четверте місце. Щоб скласти свіжий рейтинг автовиробників та машин, експерти зібрали відгуки від 330 тисяч власників авто за останні 23 роки.

У рейтингу є цікава особливість — виявилось, що електрокари є дуже ненадійними транспортними засобами. Про це свідчить дослідження американського журналу Consumer Reports.

Як стверджують автомобілісти, у реальності транспорт з двигуном внутрішнього згоряння ламається значно рідше, ніж електрокари та гібриди. З електрокарами стається на 79% більше проблем, ніж з авто з ДВЗ. В основному це стосується зарядки та акумулятора.

Найгіршими виявились гібриди, що підключаються до мережі, — вони ламаються на 146% частіше, ніж класичні авто. Проте звичайні гібриди навпаки надзвичайно надійні — вони ламаються на 26% рідше, ніж авто з ДВЗ.

Рейтинг за брендами та авто

За основу рейтингу брали 20 показників — від дрібниць, таких як якість внутрішнього оздоблення чи скрип гальм, — і до серйозних проблем, наприклад, з трансмісією, двигуном чи батареями та зарядками до електрокарів.

На основі свого дослідження експерти склали рейтинг надійності марок та їхніх автомобілів. Марка Toyota опинилася на 2 місці, а на першому — її ж "люксовий" представник Lexus.

Третю сходинку зайняв британський бренд Mini. Наступними у рейтингу стали японці — Acura, Honda, Subaru та Mazda. Цікаво, що Tesla опинилася аж на 14 місці.

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