Электрокары сочли наиболее ненадежными среди всех машин

А некоторые гибриды еще хуже, чем электрокары

Тремя самыми надежными брендами в этом году признали Lexus, Toyota и Mini. Honda заняла четвёртое место. Чтобы составить свежий рейтинг автопроизводителей и машин, эксперты собрали отзывы от 330 тысяч автовладельцев за последние 23 года.

В рейтинге есть интересная особенность — оказалось, что электрокары очень ненадежные транспортные средства. Об этом свидетельствует исследование американского журнала Consumer Reports.

Как утверждают автомобилисты, в реальности транспорт с двигателем внутреннего сгорания ломается значительно реже электрокаров и гибридов. С электрокарами происходит на 79% больше проблем, чем с авто с ДВС. В основном это касается зарядки и аккумулятора.

Худшими оказались подключаемые к сети гибриды — они ломаются на 146% чаще, чем классические авто. Однако обычные гибриды наоборот чрезвычайно надежны — они ломаются на 26% реже, чем автомобили с ДВС.

Рейтинг по брендам и авто

За основу рейтинга взяли 20 показателей — от мелочей, таких как качество внутренней отделки или скрип тормозов, — и до серьезных проблем, например с трансмиссией, двигателем или батареями и зарядками к электрокарам.

На основе своего исследования эксперты составили рейтинг надежности марок и их автомобилей. Марка Toyota оказалась на 2-м месте, а на первом — ее же "люксовый" представитель Lexus.

Третью строчку занял британский бренд Mini. Следующими в рейтинге стали японцы – Acura, Honda, Subaru и Mazda. Интересно, что Tesla оказалась на 14 месте.

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