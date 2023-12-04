Довелося змінити 13 двигунів: власник 10-річного електрокара здивував заявою

На електрокар встановили уже чотирнадцятий за рахунком двигун

Автомобіль Tesla може проїхати майже 2 мільйони кілометрів. Щоправда, для цього знадобиться не один двигун.

Власник цього авто Хансйорг Геммінген-Хорнберг купив свою омріяну Tesla Model S майже десять років тому. За цей час він наїздив електрокаром 1 млн 906 тисяч кілометрів, адже дуже любить подорожувати. Про це повідомляє Еvclinic.eu.

Власник змінив уже 13 двигунів

Коли Хансйорг придбав електрокар, на ньому вже було 30 тисяч пробігу. Зараз на автомобілі встановлено 14-ий за рахунком мотор. Чоловік і далі планує їздити своїм автомобілем, тому є шанс, що третій мільйон кілометрів він розпочне накручувати з 14-м двигуном.

Чи не простіше йому було купити новий автомобіль? На це питання відповіді ми не дізнаємось.

У Tesla перших поколінь був серйозний брак двигуна — рідина з системи охолодження потрапляла всередину нього. У новітніх моделях цього немає, але власники старіших екземплярів часто стикались з такими проблемами.

Хансйорг каже, що один раз за 2 млн на одометрі він змінив батареї. Але він задоволений тим, що запас ходу знижується на 8% щоразу, коли авто проїжджає 150 тис. км.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Tesla виявили новий брак, який з'являється лише взимку: ремонт спустошить ваш гаманець.