Пришлось сменить 13 двигателей: владелец 10-летнего электрокара удивил заявлением

На электрокар установили уже четырнадцатый по счету двигатель

Автомобиль Tesla может проехать почти в 2 миллиона километров. Правда, для этого понадобится не один двигатель.

Владелец этого авто Хансйорг Хэмминген-Хорнберг купил свою Tesla Model S, о которой долго мечтал, почти десять лет назад. За это время он наездил на электрокаре 1 млн. 906 тысяч километров, ведь очень любит путешествовать. Об этом сообщает Еvclinic.eu.

Владелец сменил уже 13 двигателей

Когда Хансйорг приобрел электрокар, на нем уже было 30 тысяч пробега. Сейчас на автомобиле установлен 14-й по счету мотор. Человек и дальше планирует ездить своим автомобилем, поэтому есть шанс, что третий миллион километров он начнет накручивать с 14-м двигателем.

Не проще ли ему было купить новый автомобиль? На этот вопрос ответа мы не узнаем.

У Tesla первых поколений был серьезный дефект двигателя — жидкость из системы охлаждения попадала внутрь него. В новейших моделях этого нет, но владельцы более старых екземпляров часто сталкивались с такими проблемами.

Хансйорг говорит, что один раз за 2 млн на одометре он сменил батареи. Но он доволен тем, что запас хода снижается лишь на 8% каждый раз, когда автомобиль проезжает 150 тыс. км.

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