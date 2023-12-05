Стоит всего $20 тысяч: культовый итальянский автомобиль стал электрокаром

Ожидается, что электрокар станет бестселлером в Европе.

Panda – невероятная икона итальянского стиля, культовый автомобиль, выпускаемый уже около тридцати лет компанией Fiat. Для выхода на новые рынки и борьбы с конкуренцией компания вынуждена отвечать современным стандартам.

Они состоят в электрификации автомобильных новинок. Поэтому Fiat выводит на рынок новую машину под названием Pandina, сообщает Arenaev.

Что известно о Fiat Pandina

Fiat Pandina выпустят в двух версиях — гибридном и чистом электричестве. Их собираются производить на трех континентах и с разными параметрами в зависимости от рынка. Однако самым интересным в этом является цена будущего электрокара и гибрида.

За гибрид будут просить 15 тысяч евро, а электрическая версия будет стартовать с 20 тысяч. Производство начнут на заводе в Сербии, затем к сборке присоединятся Марокко и Бразилия.

По мнению гендиректора Stellantis, Pandina станет популярным транспортным средством в Европе, ведь у него будут компактные габариты (всего 4 м в длину) и привлекательный ценник. Правда, запас хода не очень велик — около 200 километров, но этого достаточно для городской езды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что автомобиль Tesla может проехать почти 2 миллиона километров. Правда, для этого понадобится 14 двигателей.