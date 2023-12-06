Названы 4 немецких авто, владельцы которых не знают, что такое ржавчина

Если вы ищете качественное немецкое авто, выбирайте из этих вариантов

Автомобили немецкого автопрома всегда славились своей надежностью. Но некоторые из них, кроме очень качественных силовых агрегатов, известны чрезвычайной стойкостью к коррозии.

Владельцы этих четырех немецких моделей авто не знают, что такое ржавчина, даже если эксплуатируют их в агрессивной среде. Расскажем поподробнее о них.

Audi A6

Эта модель олицетворяет изящество и передовые технологии. А благодаря использованию современных систем безопасности владельцы автомобиля могут быть уверены в надежности автомобиля.

В лакокрасочном покрытии этой модели используются качественные материалы. Машина очень редко ржавеет. С течением времени как бы могут появиться небольшие очаги коррозии на колесных арках, но это скорее исключение из правил. Реальный отзыв от владельца смотрите здесь:

BMW X5

Потрясающая сила и изысканный комфорт – вот ключевые аспекты BMW X5. Внедорожник завоевал сердца покупателей своим агрессивным дизайном и мощным двигателем.

Еще одной особенностью авто является стойкость к коррозии. Поэтому BMW X5 можно покупать даже в подержанном состоянии. Если при покупке авто вы заметили где-то ржавчину, то это тревожный симптом.

Mercedes W221

Mercedes-Benz S-Class, особенно модель W221, определяет новые стандарты в аспектах надежности и долговечности авто. Каждая деталь этой машины – сплошное совершенство, а кузов доведен до идеала. Он не подвергается процессам коррозии.

Эту модель любого года выпуска очень сложно найти со следами ржавчины. Все дело в качественной покраске и защите кузова.

Audi Q5

Если вам нужен комфорт, надежность и функциональность, то кроссовер Audi Q5 – это идеальный выбор. На самом деле отличная защита от коррозии – это лишь одно из многочисленных преимуществ авто.

Его лакокрасочное покрытие очень крепкое, имеет хорошую защиту от сколов через камни на трассе. На стыках кузов имеет надежную герметизацию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что механик с многолетним опытом рассказал, какая Toyota самая дешевая в обслуживании. По его словам, в год вы будете тратить на СТО с ней не больше 429 долларов.