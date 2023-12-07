У Києві продають 20-річний "Крузак" за шалені гроші: чим особливе авто

За такі гроші можна новий Porsche купити

У ціновому діапазоні близько 300 тисяч доларів в Україні переважно продаються нові авто. У рідкісних випадках таку суму може коштувати якийсь старовинні транспортні засоби, або ж унікальні.

Та деколи власники машин, ймовірно, хочуть здивувати громадськість. Наприклад, виставивши на продаж 20-річне авто за кругленьку суму — 260 тисяч доларів. Інформація про це розміщена на інстаграм-сторінці autobazar_ua1.

Помилився з нуликом?

Toyota Land Cruiser 100 2006 модельного року продають без пробігу за 260 000. Це популярний японський позашляховик на автоматі і з 4,7-літровим бензиновим двигуном.

Модель 2006 року є однією з ранніх версій п'ятого покоління Land Cruiser, яке вироблялося з 1998 по 2007 рік. LC100 має масивний і мускулистий зовнішній вигляд, характерний для всіх моделей Land Cruiser. У середньому довжина авто становить близько 4950 мм, ширина — 1970 мм, а висота — 1865 мм.

Двигун 4.7-літровий V8, який використовувався у Toyota Land Cruiser 100 2006 року, розвивав потужність близько 275 кінських сил (205 кВт) при обертах 4800 об/хв і крутний момент близько 410 Нм при обертах 3400 об/хв.

Цікаво, що за такі ж гроші в Україні можна купити Land Rover Range Rover 2023 року випуску або ж Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0 Tip-tronic (739 к.с.) 2024 модельного року у новому стані. Або ж "Геледваген" 2023 року без пробігу.

Тому ціна Toyota Land Cruiser 100 20-річної давності, хоч і без пробігу, не є виправданою. Це підтверджують також люди, які коментують оголошення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні знайшли Lexus 2007 року з майже нульовим пробігом. Це справжня капсула часу.