Капсула часу: в Україні знайшли Lexus 2007 року з майже нульовим пробігом (фото)

Автомобіль виставили на продаж

В Україні виявили оригінальний Lexus ES350 2007 року, який цілих 16 років простояв у гаражі без діла. Власник авто купив його у так званого сірого дилера, ТЗ має американську комплектацію.

Про це розповів блогер Roma Urraco. Для підтвердження інформації він виклав відповідні фото на своїй сторінці у Фейсбуці.

Що це за Lexus ES350 і в чому його оригінальність?

Цікаво, що цей автомобіль купили в Україні у новому стані. Станом на зараз на одометрі лише 673 кілометри. Як видно на фото, машина весь цей час стояла у дуже хороших умовах, навіть на підстилці з картону.

Lexus ES350 2007 року випуску є одним із представників серії ES компанії Lexus, яка відома своєю комфортабельністю і розкішністю. Автомобіль мав дуже достойні технічні характеристики, інтер'єр, екстер'єр і ціни на той час.

Побудований цей Lexus ES на платформі Toyota Camry, але оснащений 277-сильним 3,5-літровим двигуном V6, автоматичною трансмісією та повним приводом. Подвійна підвіска сприяє комфортній їзді.

Салон Lexus ES350 оздоблений високоякісними матеріалами, шкірою та іншими елементами. Сидіння комфортабельні та регулюються в різних напрямках. Автомобіль оснащений системами безпеку, клімат- та круїз-контролем, висококласною аудіосистемою тощо.

Ціни на Lexus ES350 2007 року варіювалися в залежності від регіону, умов продажу та комплектації. У середньому цей автомобіль продавався в діапазоні від приблизно $35,000 до $40,000 USD на момент запуску.

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