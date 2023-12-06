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Новий бензоелектричний Ford витрачає всього 3,8 л палива на 100 км: ціна порадує

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Ford Mondeo Новина оновлена 06 грудня 2023, 14:49
Ford Mondeo. Фото IThome

А коштує цей гібрид як Toyota Camry

Новий Ford Mondeo з 1,5-літровим гібридним двигуном офіційно презентовано. Автомобіль продаватиметься у кількох комплектаціях, а перші екземпляри уже надходять в автосалони.

Машину оснащено силовою установкою бензоелектричного типу. Простими словами — це гібрид, який не підзаряджається від розетки, повідомляє видання Ithome.

Складається ця установка з бензинового 1,5-літрового чотирициліндрового двигуна, електродвигуна та коробки передач E-CVT "варіатор". Турбочетвірка видає 190 кінських сил, а електродвигун додає 131 к.с. Сумарна потужність складає понад 250 "коней". Працює машина на А-92 бензині і витрачає лише 3,8 л/100 км у змішаному режимі.

Компоненти гібридної силової установки не зменшили об’єм багажника та салону, але збільшили масу машини на 40 кг.

Інтер’єр та екстер’єр

Ford Mondeo

Ford Mondeo відрізняється від свого попередника аеродинамічними 19-дюймовими колесами з шильдиками. У салоні з’явилося розширене меню та нова панель приладів з оригінальними налаштуваннями. Водій може вибрати 3 режими їзди — еко, стандарт та спорт.

Ford Mondeo

Серед оснащення є адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, панорамний дах, клімат-контроль, асистент з паркування, безключовий доступ тощо. Базова комплектація оцінена у 27 тисяч доларів.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Tesla підтвердили, що Cybertruck ніколи не продаватиметься в Європі. Керівництво компанії розповіло, чому саме.

Теги:
#Авто #Гібрид