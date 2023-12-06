Новий бензоелектричний Ford витрачає всього 3,8 л палива на 100 км: ціна порадує

А коштує цей гібрид як Toyota Camry

Новий Ford Mondeo з 1,5-літровим гібридним двигуном офіційно презентовано. Автомобіль продаватиметься у кількох комплектаціях, а перші екземпляри уже надходять в автосалони.

Машину оснащено силовою установкою бензоелектричного типу. Простими словами — це гібрид, який не підзаряджається від розетки, повідомляє видання Ithome.

Складається ця установка з бензинового 1,5-літрового чотирициліндрового двигуна, електродвигуна та коробки передач E-CVT "варіатор". Турбочетвірка видає 190 кінських сил, а електродвигун додає 131 к.с. Сумарна потужність складає понад 250 "коней". Працює машина на А-92 бензині і витрачає лише 3,8 л/100 км у змішаному режимі.

Компоненти гібридної силової установки не зменшили об’єм багажника та салону, але збільшили масу машини на 40 кг.

Інтер’єр та екстер’єр

Ford Mondeo відрізняється від свого попередника аеродинамічними 19-дюймовими колесами з шильдиками. У салоні з’явилося розширене меню та нова панель приладів з оригінальними налаштуваннями. Водій може вибрати 3 режими їзди — еко, стандарт та спорт.

Серед оснащення є адаптивний круїз-контроль, датчики дощу та світла, панорамний дах, клімат-контроль, асистент з паркування, безключовий доступ тощо. Базова комплектація оцінена у 27 тисяч доларів.

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