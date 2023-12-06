Новый бензоэлектрический Ford расходуе всего 3,8 л топлива на 100 км: цена порадует

А стоит этот гибрид как Toyota Camry

Новый Ford Mondeo с 1,5-литровым гибридным двигателем официально представлен. Автомобиль будет продаваться в нескольких комплектациях, а первые экземпляры уже поступают в автосалоны.

Машина оснащена силовой установкой бензоэлектрического типа. Простыми словами это гибрид, который не подзаряжается от розетки, сообщает издание Ithome.

Состоит эта установка из бензинового 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, электродвигателя и коробки передач E-CVT "вариатор". Турбочетверка выдает 190 лошадиных сил, а электродвигатель прибавляет 131 л.с. Суммарная мощность составляет более 250 "лошадей". Работает машина на А-92 бензине и тратит всего 3,8 л/100 км в смешанном режиме.

Компоненты гибридной силовой установки не снизили объем багажника и салона, но увеличили массу машины на 40 кг.

Интерьер и экстерьер

Ford Mondeo отличается от своего предшественника аэродинамическими 19-дюймовыми колесами с шильдиками. В салоне появилось расширенное меню и новая приборная панель с оригинальными настройками. Водитель может выбрать 3 режима езды – эко, стандарт и спорт.

Среди оснащения есть адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света, панорамная крыша, климат-контроль, ассистент по парковке, бесключевой доступ и т.д. Базовая комплектация оценена в 27 тысяч долларов.

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