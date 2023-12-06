Названо найбезпечніші авто 2023 року: результати яких моделей розчарували

Деякі дуже дорогі моделі отримали погані результати

Європейська програма оцінки автомобілів Euro NCAP протестувала на безпеку одинадцять нових автомобілів, які дебютували у 2023 році. Згідно з результатом, ці 11 моделей отримали разом 52 зірки.

Це значить, що не кожне нове авто отримало максимальні бали. І деякі з них, м’яко кажучи, розчарували. Про це повідомляється на офіційному сайті Програми.

Лідери рейтингу

По 5 балів за безпеку отримали 8 авто різних типів кузова — електричний кросовер Volkswagen ID.7, німецький седан BMW 5-Series, позашляховик Mercedes-Benz EQE. Також високі бали отримали китайські автомобілі BYD Tang, Seal U та Xpeng G9. До речі, саме китайські авто щороку стають все більше популярними у світі, а деякі з них взагалі розкуповують як гарячі пиріжки.

У вісімку кращих також увійшли флагманський електрокросовер Kia EV9. Серед кращих є також чудовий китайський європеєць, як його давно охрестили. Це Smart #3.

Аутсайдери Euro NCAP

Чотири зірки безпеки отримали компактний кросовер класу "К1" Hyundai Kona, а також Honda ZR-V (бренд Honda, до речі, вважається одним із найбезпечніших у світі). Замикає трійку "четвірочників" в’єтнамський Vinfast VF8 електромобіль, який коштує 80 тисяч доларів.

Крім того, в Euro NCAP розчаровані тим, що сучасні автомобілі стають все важчими, лише деякі з них важать менш як дві тонни. Вони є дуже небезпечними для менших автомобілів у випадку зіткнення.

Раніше побутувала думка, що вага сучасних автомобілів підвищується саме через вагу новітніх систем безпеки. Але цього не було ніколи, вважає ван Ратинген, представник Euro NCAP. Він каже, що їхня вага збільшується лише через попит на великі авто — позашляховики та кросовери. Навіть електрокари оснащують величезними батареями, щоб збільшити запас ходу. Це водночас збільшує і їх розміри.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новий бензоелектричний Ford витрачає всього 3,8 л палива на 100 км. Ціна на нього порадує.