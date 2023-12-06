Названы самые безопасные авто 2023: результаты каких моделей разочаровали

Некоторые очень дорогие модели получили плохие результаты

Европейская программа оценки автомобилей Euro NCAP протестировала на безопасность одиннадцать новых автомобилей, дебютировавших в 2023 году. Согласно результату, эти 11 моделей получили вместе 52 звезды.

Это значит, что не каждый новый автомобиль получил максимальные баллы. И некоторые из них, мягко говоря, разочаровали. Об этом сообщается на официальном сайте Программы.

Лидеры рейтинга

По 5 баллов за безопасность получили 8 автомобилей с разным типом кузова – электрокроссовер Volkswagen ID.7, немецкий автомобиль BMW 5-Series, внедорожник Mercedes-Benz EQE. Также высокие баллы получили китайские автомобили BYD Tang, Seal U и Xpeng G9. Кстати, именно китайские машины ежегодно становятся все более популярными в мире, а некоторые из них вообще раскупают как горячие пирожки.

В восьмерку лучших вошли флагманский электрокроссовер Kia EV9. Среди лучших есть замечательный китайский европеец, как его давно окрестили. Это Smart #3.

Аутсайдеры Euro NCAP

Четыре звезды безопасности получили компактный кроссовер класса К1 Hyundai Kona, а также Honda ZR-V (бренд Honda, кстати, считается одним из самых безопасных в мире). Замыкает тройку "четверочников" вьетнамский Vinfast VF8 — электромобиль, который стоит 80 тысяч долларов.

Кроме того, в Euro NCAP разочарованы тем, что современные автомобили становятся все тяжелее, лишь некоторые из них весят менее двух тонн. Они очень опасны для меньших автомобилей в случае столкновения.

Ранее бытовало мнение, что вес современных автомобилей повышается именно из-за веса новейших систем безопасности. Но этого не было никогда, считает Ван Ратинген, представитель Euro NCAP. Он говорит, что их вес увеличивается только из-за спроса на большие авто — внедорожники и кроссоверы. Даже электрокары оснащают огромными батареями, чтобы увеличить запас хода. Это автоматически увеличивает и их размеры.

Ранее Телеграф рассказывал, что новый бензоэлектрический Ford тратит всего 3,8 л топлива на 100 км. Цена на него порадует.