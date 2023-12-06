Капсула времени: в Украине нашли Lexus в 2007 году с почти нулевым пробегом (фото)

Автомобиль выставили на продажу

В Украине обнаружили оригинальный Lexus ES350 2007 года, который целых 16 лет простоял в гараже без дела. Владелец авто купил его у так называемого серого дилера, ТС имеет американскую комплектацию.

Об этом рассказал блогер Roma Urraco. Для подтверждения информации он выложил соответствующие фото на своей странице в Facebook.

Что это заLexus ES350 и в чем его уникальность?

Интересно, что этот автомобиль купили у Украины в новом состоянии. На данный момент на одометре всего 673 километра. Как видно на фото, машина все это время стояла в очень хороших условиях — даже на подстилке из картона.

Lexus ES350 2007 года выпуска является одним из представителей серии ES компании Lexus, известной своей комфортабельностью и роскошностью. Автомобиль имел очень достойные технические характеристики, интерьер, экстерьер и цену.

Этот Lexus ES построен на платформе Toyota Camry, но оснащен 277-сильным 3,5-литровым двигателем V6, автоматической трансмиссией и полным приводом. Двойная подвеска способствует комфортной езде.

Салон Lexus ES350 украшен высококачественными материалами, кожей и другими элементами. Сидения комфортабельны и регулируются по разным направлениям. Автомобиль оснащен системами безопасности, климат- и круиз-контролем, высококлассной аудиосистемой и т.д.

Цены на Lexus ES350 в 2007 году варьировались в зависимости от региона, условий продаж и комплектации. В среднем этот автомобиль продавался в диапазоне от примерно $35,000 до $40,000 на момент запуска.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новый бензоэлектрический Ford тратит всего 3,8 литра топлива на 100 км. Его цена порадует каждого.