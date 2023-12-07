В Киеве продают 20-летний "Крузак" за сумасшедшие деньги: чем особено авто

За такие деньги можно новый Porsche купить

В ценовом диапазоне около 300 тысяч долларов в Украине преимущественно продаются новые автомобили. В редких случаях такую сумму может стоить какие-то старинные транспортные средства или уникальные.

Но иногда владельцы машин, вероятно, хотят удивить общественность. К примеру, выставив на продажу 20-летнее авто за 260 тысяч долларов. Информация об этом размещена на инстаграм-странице autobazar_ua1.

Ошибся с ноликом?

Toyota Land Cruiser 100 2006 года модельного года продают без пробега за 260 000. Это популярный японский внедорожник на автомате и с 4,7-литровым бензиновым двигателем.

Модель 2006 года является одной из ранних версий пятого поколения Land Cruiser, производившегося с 1998 по 2007 год. LC100 имеет массивный и мускулистый внешний вид, характерный для всех моделей Land Cruiser. В среднем длина авто составляет около 4950 мм, ширина – 1970 мм, а высота – 1865 мм.

Двигатель 4.7-литровый V8, который использовался в Toyota Land Cruiser 100 в 2006 году, развивал мощность около 275 лошадиных сил (205 кВт) при оборотах 4800 об/мин и крутящий момент около 410 Нм при оборотах 3400 об/мин.

Интересно, что за такие же деньги в Украине можно купить Land Rover Range Rover 2023 года выпуска или Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid 4.0 Tip-tronic (739 л.с.) 2024 модельного года в новом состоянии. Или же "Геледваген" 2023 года без пробега.

Поэтому цена Toyota Land Cruiser 100 20-летней давности, хоть и без пробега, не оправдана. Это подтверждают также люди, комментирующие объявление.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине обнаружили Lexus в 2007 году с почти нулевым пробегом. Это реальная капсула времени.