В Украине продают легендарный Chevrolet Impala, подаренный советскому министру

Chevrolet Impala в 1968 году во времена СССР принадлежал лишь самым богатым людям

В Украине выставили на продажу автомобиль Chevrolet Impala 1968 выпуска. За транспортное средство просят 80 тысяч долларов.

В автомобиле заменили полностью все запчасти, однако владелец все равно просит за него кругленькую сумму. Дело в том, что это "авто с историей" — оно было подарено советскому министру. Продают его на специализированной площадке Auto.ria.

Продавец отмечает, что у автомобиля нет пробега, ведь все запчасти новые, сейчас он полностью разобран. Его отпескоструили и основали против коррозии. Задний мост и раму полностью восстановили и покрасили. На автомобиль установили 7-литровый двигатель Big Block ZZ427/480 HP Crate Engine.

Чем уникален Chevrolet Impala 1968 года?

Во время реставрации в авто также установили коробку автомат, пневмоподвеску, салон обили кожей. Однако, после проведенных работ, машина все равно нуждается в профессиональной сборке и покраске.

Интересно, что продавец автомобиля утверждает, что этот Chevrolet Impala выпущен в 1968 году, однако, согласно базе номеров, в 1971 году. Так еще и мотор 4,3-литровый. С несоответствием объема двигателя можно смириться, но почему дата не совпадает?

Расскажем немного об истории этого автомобиля и чем он уникален. К сожалению, не удалось найти информацию, какому именно министру принадлежала эта машина в свое время, однако кое-что известно.

Во времена СССР на таких интересных американских авто ездили только представители посольств, партийной элиты, всевозможные атташе и другие непростые люди. Интересно, что в Союзе не было запчастей для таких автомобилей. Поэтому если они ломались или попадали в ДТП, представители власти или послы просто оставляли их гнить в гараже, или еще хуже — во дворе. Там по эксклюзивным машинам лазили дети, заглядывали в салон, а со временем кто-то снимал сиденья, колеса или даже двигатель.

Потом такие автомобили в любом состоянии продавались и исчезали из виду. Спустя десятки лет они, как и в этом случае, снова появляются на рынке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве продают 20-летний "Крузак" за сумасшедшие деньги. Чем уникален этот автомобиль?