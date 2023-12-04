Названы топ-10 самых популярных моделей авто среди украинцев за ноябрь 2023

Показатели покупки новых авто в очередной раз выросли

Более 34% рынка новых автомобилей в ноябре 2023 сформировали 10 самых популярных среди украинцев моделей. Первое место занял компактный кроссовер RENAULT Duster.

На втором месте оказался очень популярный электрокар Volkswagen ID.4. Третье место занял Toyota RAV-4. По данным Укравтопрома, его в ноябре приобрели 252 раза.

А какие модели стали самыми популярными в ноябре?

На четвертом месте в количестве 204 единиц расположился популярный в Украине кроссовер NISSAN Qashqai. Большой внедорожник TOYOTA Land Cruiser Prado купили 146 раз.

Вторая пятерка рейтинга выглядит так – компактный кроссовер SKODA Karoq, следом идет японский кроссовер MAZDA CX5. На восьмом месте снова продукт чешского производства – SKODA Kodiaq. Его приобрели 127 раз. Девятое и десятое места рейтинга поделили между собой KIA Sportage, после долгого перерыва вновь вернувшийся в топ-10, а также автомобиль SUV-класса марки MERCEDES-BENZ GLE.

Напомним, что в ноябре украинцы приобрели почти 6 тысяч легковых автомобилей. А всего с начала года в Украине зарегистрировали более 57 тысяч новых автомобилей с разными типами кузова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новенький Nissan Leaf станет кроссовером и будет иметь гораздо большую батарею.