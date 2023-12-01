Топ самых популярных брендов легковых авто в Украине за ноябрь 2023

Опубликованы итоги ноября 2023 года

Украинцы стали больше покупать легковые автомобили, завезенные из-за границы. В рейтинге лидеров преимущественно японские и немецкие машины.

В ноябре жители Украины приобрели 5800 новых авто, что немного меньше по сравнению с октябрем (вероятно, на это повлияла блокада на границах с Польшей), — на 0,7 процента. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество купленных легковых автомобилей украинцами увеличилось почти на 85%, сообщает Институт исследований авторынка.

Половину всего объема легковых автомобилей зарегистрировали в Киеве и области. Такая ситуация уже традиционна.

Самые популярные бренды

Абсолютным лидером рейтинга японская компания Toyota. Легковушки этого бренда самые популярные в Украине. Среди всех приобретенных авто в ноябре 14,6% — именно этого автопроизводителя.

На втором месте с огромным отрывом – немецкий Volkswagen. Автомобиль этой фирмы выбирали в 8,7% случаев (всего 509 шт). Volkswagen почти догнала чешская Skoda. Ее купили в 8,1% случаев.

В топ-10 также вошли такие бренды, как Renault, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Citroën, CKC и Hyundai. Детальнее смотрите в инфографике.

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