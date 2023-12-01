Топ найпопулярніших брендів легкових авто в Україні за листопад 2023

Опубліковано підсумки листопада 2023 року

Українці почали більше покупати легкових авто, завезених з-за кордону. У рейтингу лідерів — переважно японські та німецькі автомобілі.

Протягом листопада жителі України придбали 5800 нових авто, що трішки менше, порівняно з жовтнем (ймовірно, на це повпливала блокада на кордонах з Польщею), — на 0,7 відсотка. Проте у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість куплених легкових авто українцями збільшилася на майже 85%, повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Половину від усього обсягу легковиків зареєстрували у Києві та області. Така ситуація є вже традиційною.

Найпопулярніші бренди

Абсолютним лідером рейтингу є японська компанія Toyota. Легковики цього бренду найпопулярніші в Україні. Серед усіх придбаних авто у листопаді 14,6% — саме цього автовиробника.

На другому місці з величезним відривом — німецький Volkswagen. Авто цієї фірми обирали у 8,7% випадків (усього 509 шт). Volkswagen майже наздогнала чеська Skoda. Її купили у 8,1% випадків.

У топ-10 також увійшли такі бренди як Renault, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Citroën, CKC та Hyundai. Детальніше дивіться в інфографіці.

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