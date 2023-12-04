Названо топ-10 найпопулярніших моделей авто серед українців за листопад 2023

Показники купівлі нових авто вкотре зросли

Понад 34% ринку нових автомобілів у листопаді 2023 року сформували 10 найпопулярніших серед українців моделей. Перше місце зайняв компактний кросовер RENAULT Duster.

На другому місці опинився дуже популярний електрокар VOLKSWAGEN ID.4. Третє місце зайняв TOYOTA RAV-4. За даними Укравтопрома, його у листопаді придбали 252 разів.

А які ще моделі стали найпопулярнішими у листопаді?

На четвертому місці у кількості 204 одиниці розташувався популярний в Україні кросовер NISSAN Qashqai. Великий позашляховик TOYOTA Land Cruiser Prado купили 146 разів.

Друга п’ятірка рейтингу виглядає так — компактний кросовер SKODA Karoq, слідом йде японський кросовер MAZDA CX5. На восьмому місці знову продукт чеського виробництва — SKODA Kodiaq. Його придбали 127 разів. Дев’яте та десяте місця рейтингу поділили між собою KIA Sportage, який після тривалої перерви знов повернувся у топ-10, а також автомобіль SUV-класу марки MERCEDES-BENZ GLE.

Нагадаємо, що у листопаді українці придбали майже 6 тисяч легкових авто. А всього з початку року в Україні зареєстрували понад 57 тисяч нових автомобілів з різними типами кузова.

Раніше "Телеграф" розповідав, що новенький Nissan Leaf стане кросовером і матиме значно більшу батарею.