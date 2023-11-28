Швидкі, потужні і дешеві: топ-5 спорткарів до $20 тисяч

Усі вони розганяються до сотні менш ніж за 5 секунд

Коли ми думаємо про спорткар, який може розвивати шалені швидкості, зазвичай уявляємо дорогу автівку. Дійсно, такі транспортні засоби зазвичай мають великі цінники, особливо коли вони належать до елітних брендів.

Проте у світі є немало спорткарів, які можна купити за ціною до 20 тисяч доларів. Публікуємо 5 кращих із них.

Porsche Boxster 986

Porsche Boxster 986 випускали з 1996 по 2004 рік. Це перше та друге покоління моделі, яке оснащене 2,7-літровим бензиновим двигуном. Він міг виробляти до 225 кінських сил. Авто дуже аеродинамічне, особливо в парі з шестиступеневою коробкою передач.

У нього стильний та елегантний спортивний дизайн, характерний для бренду, з м’якими лініями та спортивною зовнішністю. Ходова частина теж спортивна, її розробляли спеціально для забезпечення чудових динамічних характеристик.

Моделі першого та другого покоління можна купити в Україні за ціною до 10 тисяч доларів, пізніші коштуватимуть від 25 000 (залежно від стану та пробігу).

Jaguar XJ Supersport 2011

Jaguar XJ Supersport 2011 року випуску — високопродуктивний варіант авто лінійки Jaguar XJ. Він оснащений потужним двигуном V8 з підвищеною продуктивністю, спортивними налаштуваннями підвіски та розширеним переліком опцій.

Двигун розвиває 510 кінських сил і розганяється з нуля до сотні за 4,1 секунди. Щодо дизайну, то він сучасний та стильний, а інтер’єр просторий та розкішний.

BMW M6 Coupe 2006 року випуску

BMW M6 Coupe 2006 року — це спортивний автомобіль, оснащений 5.0-літровим V10-циліндровим двигуном високої потужності, близько 500 кінських сил. Час розгону до сотні складає 4,1 секунди.

Максимальна швидкість досягає 466 км/год, але часто вона обмежена електронікою на позначці у 250 км/год. Автомобіль оснащений семиступеневою автоматичною трансмісією, яка також може працювати у ручному режимі.

В Україні BMW M6 2006 можна купити за ціною близько 22 тисячі доларів. За кордоном — дешевше.

Jaguar XKR 2007

Якщо ви вражені потужністю другої позиції у нашому рейтингу, то цей представник британського автовиробника легко його переплюне. Jaguar XKR постачається з переналаштованим 4,2-літровим двигуном V8 з турбонаддувом.

Його потужність складає 420 кінських сил, а з нуля до сотні розганяється за 4,3 секунди. Максимальна швидкість — 440 км/год.

Jaguar XKR в Україні можна придбати за 15-19 тисяч доларів. Деякі з них можуть мати всього 80-90 тисяч пробігу.

Ford Mustang GT 2011

Ford Mustang GT 2011 — це спортивна версія легендарного автомобіля Mustang. Вона оснащена 5.0-літровим V8-циліндровим бензиновим двигуном. Цей двигун відомий своєю потужністю (близько 412 кінських сил) та звуком. Час розгону до сотні — 4,3 секунди.

Максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 250 км/год. Автомобіль також обладнаний спортивною підвіскою і може комплектуватися шестиступеневою автоматичною або механічною трансмісією.

В Україні таке авто можна придбати за ціною від 12 тисяч доларів. Щоправда, з великим пробігом — близько 250 000. Якщо вам потрібен автомобіль з меншими цифрами на одометрі, готуйтесь викласти 16-19 тисяч.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на португальському курорті засвітився рідкісний спорткар Porsche на українських номерах.