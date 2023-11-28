Быстрые, мощные и дешевые: топ-5 спорткаров до $20 тысяч

Все они разгоняются до сотни менее чем за 5 секунд

Когда мы думаем о спорткаре, который может развивать безумные скорости, обычно представляем дорогой автомобиль. Действительно, такие транспортные средства имеют большие ценники, особенно когда они принадлежат к элитным брендам.

Однако в мире есть немало спорткаров, которые можно купить по цене до 20 тысяч долларов. Публикуем 5 лучших из них.

Porsche Boxster 986

Porsche Boxster 986 выпускали с 1996 по 2004 год. Это первое и второе поколение модели, оснащенное 2,7-литровым бензиновым двигателем. Авто могло производить до 225 лошадиных сил. Автомобиль очень аэродинамический, особенно в паре с шестиступенчатой коробкой передач.

У него стильный и элегантный спортивный дизайн, характерный для бренда, с мягкими линиями и спортивными особенностями. Ходовая часть тоже спортивна, ее разрабатывали специально для обеспечения отличных динамических характеристик.

Модели первого и второго поколения можно купить в Украине по цене до 10 тысяч долларов, более поздние будут стоить от 25 000 (в зависимости от состояния и пробега).

Jaguar XJ Supersport 2011

Jaguar XJ Supersport 2011 года выпуска – высокопроизводительный вариант авто линейки Jaguar XJ. Он оснащен мощным двигателем V8 с повышенной производительностью, спортивными настройками подвески и расширенным перечнем опций.

Двигатель развивает 510 лошадиных сил и разгоняется с нуля до сотни за 4,1 секунды. Что касается дизайна, то он современный и стильный, а интерьер просторный и роскошный.

BMW M6 Coupe 2006 года выпуска

BMW M6 Coupe 2006 года – это спортивный автомобиль, оснащенный 5.0-литровым V10-цилиндровым двигателем высокой мощности, около 500 лошадиных сил. Время разгона до сотни составляет 4,1 секунды.

Максимальная скорость достигает 466 км/ч, но часто она ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Автомобиль оснащен семиступенчатой автоматической трансмиссией, которая может работать в ручном режиме.

В Украине BMW M6 2006 можно купить по цене около 22 тысяч долларов. За рубежом – дешевле.

Jaguar XKR 2007

Если вы поражены мощностью второй позиции в нашем рейтинге, то этот представитель британского автопроизводителя легко его переплюнет. Jaguar XKR поставляется с перенастроенным 4,2-литровым двигателем V8 с турбонаддувом.

Его мощность составляет 420 лошадиных сил, а с нуля до сотни разгоняется за 4,3 секунды. Максимальная скорость – 440 км/ч.

Jaguar XKR в Украине можно приобрести за 15-19 тысяч долларов. Некоторые из них могут иметь всего 80–90 тысяч пробега.

Ford Mustang GT 2011

Ford Mustang GT 2011 – это спортивная версия легендарного автомобиля Mustang. Она оснащена 5.0-литровым V8-цилиндровым бензиновым двигателем. Этот двигатель известен своей мощностью (около 412 лошадиных сил) и звуком. Время разгона до сотни – 4,3 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 250 км/ч. Автомобиль также оборудован спортивной подвеской и может комплектоваться 6-ступенчатой автоматической или механической трансмиссией.

В Украине такой автомобиль можно приобрести по цене от 12 тысяч долларов. Правда, с большим пробегом – около 250 тысяч. Если вам нужен автомобиль с меньшими цифрами на одометре, готовьтесь выложить 16-19 тысяч.

Ранее Телеграф сообщал, что на португальском курорте засветился редкий спорткар Porsche на украинских номерах.