Не боятся снега и грязи: лучшие полноприводные легковые авто в Украине до $9000

Это лучшие легковые автомобили для зимы и плохих условий.

В холодное время года особенно важно, чтобы автомобиль был мощным. Ему нужно передвигаться в тяжелых условиях — по болоту, снегу. Ситуация усложняется, если нужно ехать по скользкой дороге под горку или по бездорожью. В таких случаях не справиться без полного повода.

Привычно, что автомобили с полным приводом являются внедорожниками с большим расходом топлива. Но авторынок сейчас настолько разнообразен, что найти легковое авто с мощным силовым агрегатом – не проблема. И даже если ваш бюджет ограничен на отметке в 9 тысяч долларов.

"Телеграф" выбрал самые качественные полноприводные автомобили, которые можно купить в Украине. В наш список попали лучшие легковые модели разных автопроизводителей.

Mercedes-Benz E-Class 2005 года

Mercedes-Benz E-Class 2005 года выпуска – это среднеразмерный премиум автомобиль с большим выбором модификаций. Один из популярных вариантов – это Mercedes-Benz E350.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V6 объемом 3,5 литра. Его мощность достигает 268 лошадиных сил. Выпускался автомобиль с задним и полным приводом. Разгоняется машина с нуля до сотни за около 6-7 секунд.

Модель E-Class 2005 года была популярна благодаря комфортабельному салону и роскошному дизайну, высокому качеству изготовления и чрезвычайной надежности, характерной для Mercedes-Benz.

В Украине такой автомобиль можно купить за 7-9 тысяч долларов, в зависимости от состояния и пробега. Часто модель оснащают ГБО, что позволяет экономить на заправке.

Mazda 6 2003-2006

Mazda 6 от 2003 года выпуска – это среднеразмерный семейный автомобиль от известного автопроизводителя Mazda. Обычно эта модель оснащается 2,3-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью около 170 лошадиных сил.

Выпускается машина в версиях с передним и полным приводом, но эксперты рекомендуют остановиться на второй. А еще Mazda 6 известна отличной управляемостью, хорошо сбалансированной подвеской, удобством и высокой мощностью. При этом автомобиль не потребляет слишком много топлива.

Audi A4 2014 года

Audi A4 2014 года выпуска – это представитель среднего класса от немецкого производителя Audi. Обычно автомобиль оснащен бензиновым или дизельным двигателем. Самый распространенный вариант – это 2.0-литровый четырехцилиндровый или 3.0-литровый V6. Они развивают мощность около 220 и 300 лошадиных сил соответственно.

Эта модель авто оснащена полным приводом Quattro, известным и признанным качественным в автомобильной индустрии. Система Quattro обеспечивает отличную стабильность и управляемость на дороге, особенно в условиях плохих покрытий, таких как снег, лед или дождь.

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