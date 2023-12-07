Як завести машину у сильний мороз: цими порадами користуються за полярним колом

Водіям розповіли, як завести авто у холод швидко та легко

Для багатьох українців наявність автомобіля — це престиж. Але насправді це засіб пересування, який допомагає нам добратися у потрібну точку на карті набагато швидше, ніж громадським транспортом чи пішки.

Звісно, таке можливо тільки якщо на дорозі немає заторів, не проводиться будівництво тощо. Але одна справа — користуватись автомобілем влітку, а інша — в люті морози. Мешканцям теплих країн не зрозуміти, що жителі крайньої півночі чи регіонів, де взимку буває дуже холодно, кожного дня мусять зіштовхуватись з проблемами запуску двигуна авто.

Завести автомобіль вранці при -30, до прикладу, коли він простояв усю ніч на вулиці, буває дуже тяжко. Але навчитися робити це легше допоможе досвід мешканців заполярного кола. "Телеграф" зібрав усі поради досвідчених водіїв.

Але перед тим як навчитися заводити автомобіль в холодну погоду, потрібно знати, чому він замерзає, і що з ним взагалі відбувається. Найшвидше страждає акумулятор — при екстремальних температурах його потужність може знизитись до 20%. Тому перед настанням холодів потрібно перевірити акумулятор і за потреби придбати новий.

Друга причина, чому так відбувається, — низька якість моторної оливи. Дешеві або підробні оливи змащують деталі авто нерівномірно. Те ж саме відбувається, якщо в паливний шланг потрапляє вода, а потім "стукнуть морози". Ця суміш неодмінно замерзне, що призведе до розриву шланга.

Порада №1

Найголовніша і найпростіша порада — захищайте свою машину від опадів та екстремально низьких температур. Найкращий варіант — це гараж, або закрита парковка. Навіть мінімальне накриття — це краще, ніж нічого. В іншому випадку використовуйте захисні чохли — зняв за 3 секунди, і ні сніг, ні льод не потрібно чистити.

Порада №2

Використовуйте тільки якісне мастило. Так, воно буде дорожчим. Порівняймо це з тією людиною, яка харчується лише фаст-фудом, і тією, яка споживає здорову їжу. З авто все так само. ТЗ, в який заливають якісну моторну оливу, яка йому підходить, скаже вам дякую.

Щоб дізнатись, як її обрати, читайте інструкцію з експлуатації автомобіля або ж запитайте в досвідченого автомеханіка.

Спосіб №1 — автомобільна ковдра

Звучить дивно, правда? Проте не слід думати, що йдеться про звичайну пухову ковдру, під якою ми засинаємо ввечері. Існують спеціальні автомобільні одіяла, які пошиті з вогнестійких речовин. Якщо утеплити силовий агрегат таким методом, то під час стоянок двигун буде зберігати свою температуру.

По суті він є спеціальним утеплювачем, який накриває двигун, радіатор, акумулятор та інші деталі. З якісним автоодіялом мотор може зберігати тепло протягом 4-6 годин після зупинки. Також цей лайфхак допоможе зекономити до 20-25% палива під час прогрівання машини.

Спосіб №2 — 2 акумулятори

Деякі водії північних країн мають по 2 акумулятори для однієї автівки. При цьому 1 з них вони завжди тримають у теплі. Але, встановлюючи теплий акумулятор в холодну машину, завжди пам’ятайте, що енергію потрібно направити на запал авто, тобто треба вимкнути всі електроприлади в авто.

Встановлюємо акумулятор і заводимо. Даємо машині попрацювати на холостих оборотах, щоб все прогрілось.

Спосіб №3 — встановлення передпускового підігрівача

Це перевірений часом метод, який, хоч і вимагає додаткових коштів, але є надійним. Такі пристрої бувають декількох видів — електричні, а також такі, які працюють на паливі. Передпусковий підігрівач передає тепло до двигуна або підтримує комфортну температуру в салоні.

Спосіб №4 — натиснути педаль зчеплення

Водії автомобілів з-за полярного кола рекомендують заводити автомобіль, попередньо витискаючи педаль зчеплення. Тримайте педаль опущеною довго, поки двигун не запрацює правильно. Так рекомендують робити, якщо авто не заводиться взимку.

У цьому відео також розповідається про те, як правильно "прикурити" авто від іншої машини.

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