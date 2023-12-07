Как завести машину в сильный мороз: этими советами пользуются за полярным кругом

Водителям рассказали, как завести авто в холод быстро и легко

Для многих украинцев наличие автомобиля – это престиж. Но на самом деле это средство передвижения, которое помогает нам добраться в нужную точку на карте гораздо быстрее, чем общественным транспортом или пешком.

Конечно, это возможно только если на дороге нет пробок, не проводится строительство и т.д. Но одно дело – пользоваться автомобилем летом, а другое – в лютые морозы. Людям из теплых стран не понять, что жители крайнего севера или регионов, где зимой бывает очень холодно, каждый день сталкиваются с проблемами запуска двигателя авто.

Завести автомобиль утром при -30, например, когда он простоял всю ночь на улице, бывает очень тяжело. Но научиться делать это легче поможет опыт жителей заполярного круга. "Телеграф" собрал все советы опытных водителей.

Но перед тем как научиться заводить автомобиль в холодную погоду, нужно знать, почему он замерзает и что с ним вообще происходит. Быстрее всего страдает аккумулятор — при экстремальных температурах его мощность может снизиться до 20%. Поэтому перед наступлением холодов нужно проверить аккумулятор и при необходимости купить новый.

Вторая причина, почему так происходит, – низкое качество моторного масла. Дешевые или поддельные масла смазывают детали автомобиля неравномерно. То же самое происходит, если в топливный шланг попадает вода, а затем "ударят морозы". Эта смесь обязательно замерзнет, что приведет к разрыву шланга.

Совет №1

Самый главный и простой совет – защищайте свою машину от осадков и экстремально низких температур. Лучший вариант – это гараж, или закрытая парковка. Даже минимальное накрытие – это лучше, чем ничего. В противном случае используйте защитные чехлы – снял за 3 секунды, и ни снег, ни лед не нужно чистить.

Совет №2

Используйте только качественное масло. Да, оно будет дороже. Сравним это с тем человеком, который питается только фаст-фудом, и тем, который потребляет здоровую пищу. С машиной все так же. ТС, в которое заливают качественное моторное масло, подходящее ему, скажет вам спасибо. Чтобы узнать, как ее выбрать, читайте инструкцию по эксплуатации автомобиля или спросите у опытного автомеханика.

Способ №1 — автомобильное одеяло

Звучит странно, верно? Однако не следует думать, что речь идет об обычном пуховом одеяле, под которым мы засыпаем вечером. Существуют специальные автомобильные одеяла, которые сшиты из огнестойких веществ. Если утеплить силовой агрегат таким способом, то во время стоянок двигатель будет сохранять свою температуру.

По сути, он является специальным утеплителем, который накрывает двигатель, радиатор, аккумулятор и другие детали. С качественным автоодеялом мотор может сохранять тепло в течение 4-6 часов после остановки. Также этот лайфхак поможет сэкономить до 20-25% топлива при прогреве машины.

Способ №2 — 2 аккумулятора

Некоторые водители северных стран имеют по 2 аккумулятора для одного автомобиля. При этом 1 из них всегда держат в тепле. Но, устанавливая тёплый аккумулятор в холодную машину, всегда помните, что энергию нужно направить на зажигание авто, то есть надо выключить все электроприборы в авто.

Устанавливаем аккумулятор и заводим. Даем машине поработать на холостых оборотах, чтобы все прогрелось.

Способ №3 — установка предпускового подогревателя

Это проверенный временем метод, который, хоть и требует дополнительных средств, но надежный. Такие устройства бывают нескольких видов – электрические, а также работающие на топливе. Предпусковой подогреватель передает тепло к двигателю и поддерживает комфортную температуру в салоне.

Способ №4 – нажать педаль сцепления

Водители автомобилей из-за полярного круга рекомендуют заводить автомобиль, предварительно выжимая педаль сцепления. Держите педаль опущенной долго, пока двигатель не заработает правильно. Так советуют делать, если авто не заводится зимой.

В этом видео также рассказывается о том, как правильно "прикурить" автомобиль от другой машины.

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