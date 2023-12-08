Популярные ошибки водителей, из-за которых авто быстро ржавеет

Водителям рассказали о самых распространенных ошибках в уходе за авто, приводящих к ржавчине.

Все владельцы авто стремятся, чтобы их машина была надежной, никогда не ломалась и не ржавела. Чтобы избежать большинства проблем, обычно помогает хорошая профилактика.

Эксперты рассказали, что не нужно делать водителям, чтобы авто не ржавело. А также назвали самые распространенные ошибки.

Мыть авто даже в дождливую погоду или зимой

Многие водители решают не тратить деньги на автомойку в зимний период, считая, что за короткий промежуток времени на грязной дороге авто и так запачкается. Но не забывайте, что зимой дороги обрабатываются солью и разными химическими растворами. Они очень плохо влияют на кузов авто, способствуя коррозии.

Игнорирование первых очагов ржавчины

Если вы увидели на кузове своего автомобиля первые признаки коррозии, старайтесь поскорее их исправить, обратившись в автомастерскую. Многие водители думают — это всего пятнышко размером сантиметр на сантиметр, ничего страшного. На самом деле глазом не успеешь моргнуть, как коррозия увеличилась в несколько раз.

Ошибки в антикоррозионной обработке

Очень часто автолюбители наносят антикоррозионные средства самостоятельно, не обращаясь к специалистам. В этом нет ничего ошибочного. Однако нужно не забывать о тщательной очистке кузова, подготовке поверхности. А также о выборе хорошего антикоррозионного средства.

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